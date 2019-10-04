Лишенный родительских прав россиянин хотел научить детей драться и бил их

В Вологде 41-летний местный житель, лишенный родительских прав, избивал сыновей под видом подготовки к армии. Об этом сообщили в прокуратуре города, передает NewsVo.

По данным ведомства, с сентября по декабрь 2018 года он издевался над старшими сыновьями, которым на тот момент было 13 и 14 лет. Отец предлагал детям поучаствовать с ним в спаррингах под предлогом перевоспитания и подготовки к службе в армии. Во время таких тренировок он избивал мальчиков руками и ногами.

Также отмечается, что отец бил детей за любую провинность, душил их, нападал на подростков во время сна. В прокуратуре отметили, что вся семья боялась его и скрывала факты нападений. Об этом подростки рассказали полиции, когда их мать позвонила в дежурную часть.

Мужчина был ранее судим и сидел в колонии — в 2015 году его приговорили к 3,6 годам лишения свободы за жестокое обращение с младшими детьми, сыном и дочерью. В августе того же года его отпустили на свободу, а остаток срока заменили исправительными работами, которые завершились в январе 2019-го. В октябре суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

В сентябре сообщалось, что в городе Лиски Воронежской области муж и жена на протяжении двух лет били, прижигали зажигалкой и держали на привязи семилетнего ребенка. Мальчика изъяли из семьи и поместили в Лискинский социальный приют для детей и подростков.

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