Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор

Житель Чечни Муслим Джамбеков получил 2,5 года колонии общего режима за ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Решением Кунцевского районного суда Джамбекова также лишили водительских прав на аналогичный срок. Суд учел, что виновник ДТП выплатил потерпевшей стороне 1,3 миллиона рублей.

Прокурор требовал приговорить Джамбекова к 4 годам колонии, однако отмечалось, что у него остались двое детей и беременная жена. Подсудимый планирует подать апелляционную жалобу.

ДТП в Москве произошло в марте, внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением 29-летнего Джамбекова врезался в «Ниву», в которой ехала семья из трех человек. В результате женщина и ребенок скончались, глава семьи попал в больницу. Виновник произошедшего сбежал с места ДТП в Чечню.

Через три дня глава республики Рамзан Кадыров призвал мужчину сдаться, иначе он станет изгоем для своего народа. На следующий день Джамбеков объявился и пообещал оказать помощь пострадавшей семье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!