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В Кремле рассказали о работе над повышением доходов россиян

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) о ситуации с доходами среднего класса России, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, ухудшение материального положения семей с появлением детей — известная проблема, однако правительство ведет работу над повышением доходов населения.

Песков подчеркнул, что в Кремле видят сигналы, которые могут говорить о существующих проблемах в упомянутой сфере. «Многие из этих явлений — они уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется», — пояснил он.

В любом случае, по словам пресс-секретаря президента, российские ведомства примут во внимание исследование ВШЭ. «Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания», — отметил он.

Ранее ВШЭ представила исследование, согласно которому средний класс составляет около 38 процентов россиян, при этом его доходы падают с 2014 года, а социальная незащищенность растет. Выход на пенсию или рождение ребенка способны выбросить россиян за пределы этого класса.

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