На Украине при аварийной посадке самолета погибли несколько человек

Транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Информация об авиакатастрофе поступила спасателям ранним утром 4 октября. Сообщается, что при попытке приземлиться в международном аэропорту «Львов» самолет исчез с радаров. Вскоре стало известно, что лайнер совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. «Горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета», — заявили в ГСЧС.

По предварительным данным, на борту самолета находилось восемь человек. Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины сообщила, что в результате авиакатастрофы есть погибшие. Эту информацию подтвердил глава ведомства Владислав Криклий на своей странице в Facebook. По его словам, в настоящее время известно о пяти погибших.

«Аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что закончилось горючее. Начато расследование», — написал политик. По информации министра, Ан-12 следовал из испанского Виго во Львов. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

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