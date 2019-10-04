В Казахстане врачи насмерть заморозили новорожденного из-за ошибки в документах

Врачи в казахском городе Атырау подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает РИА Новости.

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По версии следствия, работники медучреждения по халатности после родов записали младенца как мертворожденного, хотя тот подавал признаки жизни. Врачи «при наличии реальной возможности, вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам» и поместили новорожденного умирать в холодильную камеру.

Кабдула утверждает, что одной из причин преступления стали уже внесенные в базу документы, которые не могли быть откорректированы.

В июне врачей калининградского роддома заподозрили в убийстве недоношенного младенца. Следователи пришли к выводу, что и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение преступить закон, поскольку шансы на выживание ребенка были ничтожны, и его смерть ухудшила бы показатели медицинской статистики, а это могло повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

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