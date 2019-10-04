Женщина вписывала в лотерейные билеты одно и то же число и разбогатела

Жительница американского штата Мэриленд вписывала в лотерейные билеты одно и то же любимое число и сорвала куш. Об этом сообщает портал UPI.

63-летняя Памела Вендланд (Pamela Wendland) зашла с дочерью в ресторан The Jetty и купила в автомате несколько лотерейных билетов Keno. Памела призналась, что она несколько раз в неделю играет в лотерею, вписывая в билеты цифру девять.

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В результате приобретенный билет с комбинацией чисел 9-19-29-39-49-59-69-79 принес победительнице 30 тысяч долларов (почти два миллиона рублей).

Вендланд решила потратить часть денежного приза на празднование 20-й годовщины свадьбы, а остальную сумму разделить между членами семьи.

В апреле сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина более 20 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и наконец сорвал джекпот. В игре Palmetto Cash 5 мужчина всегда выбирал последовательность чисел 2-5-17-26-27. Он выиграл 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей).

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