Названы самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.

В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента. На втором месте по ожиданиям темпа роста ВРП Иркутская (8,7 процента), на третьем — Амурская область (6,1 процента).

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В десятку регионов по ожидаемому экономическому росту также вошли Магаданская (5,4 процента), Московская (4,9 процента) и Ульяновская (4,8 процента) области, Якутия (4,5 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,5 процента), Ярославская область (4,2 процента) и Адыгея (4,1 процента).

Рост в этих регионах ожидается благодаря реализации инвестиционных проектов, сообщили в Минэкономразвития. В частности, речь идет о проектах в таких отраслях промышленности, как уголь, нефть, золото, алмазы, переработка добытого сырья, а также о машиностроении, фармацевтике, химпроме, торговле и строительстве.

Самый плохой результат до 2024 года покажет Сахалинская область, ожидают в министерстве. Это единственный регион, в котором прогнозируется отрицательная динамика ВРП. Показатель в течение пяти лет снизится в общей сложности почти на 33 процента по отношению к уровню 2019 года. Причиной станет сокращение объемов производства в нефтегазовом секторе в регионе.

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