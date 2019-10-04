Мать двоих детей раскрыла секрет успеха на сайтах знакомств

Жительница австралийского города Брисбен, мать двоих детей Лоррэ Карр (Lorrae Carr) рассказала, что помогает ей находить больше потенциальных партнеров в приложении для знакомств Tinder. Своим опытом она поделилась с Brisbane Times.

Карр призналась, что указывает в профиле не свой настоящий возраст — 51 год, а 49 лет. По ее мнению, женщина становится «невидимой», как только достигает 50 лет.

В доказательство своих слов Карр привела результаты собственного эксперимента в Tinder. Австралийка создала два идентичных аккаунта с одинаковыми фото и информацией, в которых различался только ее возраст. Профиль, в котором было указано, что ей 49 лет, собрал в пять раз больше лайков, чем тот, в котором было указано, что Карр 51.

По словам женщины, она чувствует стыд за сокрытие настоящего возраста, но объясняет, что делает это, потому что хочет найти себе спутника своего возраста. «Мужчины практически не рассматривают женщин после 50 лет, а тем, кто обращает на них внимание, обычно за 60 лет», — утверждает Карр.

Карр рассказала, что пока что ей не удалось найти подходящего себе мужчину, однако она не теряет надежды на это. По словам женщины, последний раз она была влюблена 10 лет назад.

Ранее автор блога Swipe Life Селена Понтон (Selena Ponton) раскрыла избитые фразы, которые не стоит использовать в описании профиля в Tinder. Она порекомендовала не указывать рост и подходить к оформлению аккаунта с юмором.

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