На Кузбассе наладят связь с другими регионами

Власти Кузбасса планируют развивать автомобильную, железнодорожную, авиационную инфраструктуру для сообщения с регионами Сибири и Забайкалья. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы развиваем инфраструктуру автомобильную, железнодорожную, авиационную, субсидируем авиационные перевозки, чтобы все могли добраться сюда. Ведем переговоры с РЖД о том, чтобы и железнодорожный транспорт был налажен», — уточнил глава региона и добавил, что железнодорожные перевозки будут совершаться из Новосибирска и Томска. Другие направления пока разрабатываются.

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Развитие перевозок отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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