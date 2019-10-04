Директор московской школы уволилась после издевательств над ребенком в туалете

Директор московской школы №1536 Марина Акатова уволилась после того, как одного из учащихся учреждения окунули головой в унитаз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.

С классным руководителем 8-го класса Галиной Лошкаревой расторгли трудовой договор, отметили в департаменте. Там также назвали «недопустимыми» подобные инциденты в школе.

Ранее классная руководительница школьника, которого окунули головой в унитаз, Наталья Любарская пожаловалась на травлю и сообщила о намерении подать иск за ложь и клевету в ее адрес. Предположительно, речь идет о посте генерального директора театра Резника Ирины Романовой в Twitter — она опубликовала видео с моментом, на котором голову ребенка окунают в унитаз. Педагог рассказала, что ее и семью преследуют в соцсетях. Романова, в свою очередь, заявила, что травят пострадавшего мальчика.

Ролик, на котором школьники издеваются над сверстником и опускают его голову в унитаз, появилось в интернете 3 октября. Оказалось, что мальчик — член детского ансамбля «Маленькая страна» под руководством Ильи Резника. Классная руководительница ребенка сказала, что в школе разбираются в происшествии. Проверку также начали в департаменте образования Москвы и Следственном комитете. Романова предположила, что возможным мотивом обидчиков стала зависть.

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