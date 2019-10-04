Назван средний возраст московских учителей

В Москве средний возраст школьного учителя составляет 44 года, почти 90 процентов из них — женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования и науки.

Так, 88 процентов московских учителей — женщины, 12 процентов — мужчины. Всего по данным за сентябрь в московских школах работает 55,9 тысяч педагогов. В ведомстве отметили, что нехватки в педагогах нет.

Ранее стало известно, что в Астраханской области восемь лучших школьных учителей из Астрахани, Ахтубинска, Лимана, Камызяка и школ Наримановского района получат по 200 тысяч рублей в рамках национального проекта «Образование». Для получения федерального гранта стаж педагога должен составлять не менее трех лет. Кроме того, претенденты должны обладать рядом профессиональных достижений и собственными методическими разработками.

Нацпроект «Образование» планируется реализовать до 2024 года. В него, в частности, включен федеральный проект «Успех каждого ребенка». Бюджет проекта составил 80,5 миллиарда рублей. В его рамках в России будет создана система, при которой уже на ранних этапах обучения, помимо базового образования, ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. К концу 2024 года ученики 5-11-х классов смогут наряду с основными школьными предметами проходить программы профессионального обучения.

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