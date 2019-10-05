Нурмагомедов назвал плюсы отсутствия поддержки болельщиков

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему комфортнее выступать перед враждебно настроенными болельщиками. Его слова в субботу, 5 октября, приводит «Р-Спорт».

«Наверное, это потому, что когда ты выходишь на арену, и все тебя освистывают, хотят, чтобы ты проиграл, хочется доказать, что они ошибаются, "дерзануть" хочется, так скажем», — отметил Нурмагомедов.

31-летний боец пояснил, что испытывает дополнительное давление, когда в зрительном зале находятся его друзья и родственники. Нурмагомедов признал, что во время последнего поединка против американца Дастина Порье, состоявшегося 7 сентября в Абу-Даби, испытал давление, которое «ни разу не чувствовал внутри ринга». Бой завершился победой россиянина, он защитил титул чемпиона UFC в легком весе второй раз.

Ранее 5 октября Нурмагомедов потроллил ирландца Конора Макгрегора, заявив, что тому стоит перестать бить пожилых людей. В середине августа появилось видео, на котором Макгрегор бьет мужчину в одном из баров Дублина за отказ выпить его виски.

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