Арестант российской колонии забрался на вышку ради встречи с прокурором

Осужденный из исправительной колонии №9 города Соликамска (Пермский край) забрался на вышку, требуя встречи с представителем прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону, передает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел 6 октября. На место происшествия выехали сотрудники ведомства, а также представители прокуратуры. После их визита арестант спустился на землю.

Подробности произошедшего описал на своей странице в Facebook Владимир Осечкин — основатель правозащитного проекта Gulagu.net. По его словам, осужденный сумел забраться на вышку, когда его вывели выбрасывать мусор с территории. Будучи там, он угрожал суицидом. Причиной такого поведения заключенного могло послужить то, что его заставляли выполнять «самую грязную работу», избивали, а также вымогали деньги.

30 сентября сообщалось, что осужденные устроили массовую драку в исправительной колонии №9 в Соликамске (Пермский край) после того, как двое заключенных избили и изнасиловали сокамерника. В результате более десяти арестантов получили травмы различной степени тяжести.

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