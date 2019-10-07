Почти 70 тысяч деревьев высадили за день в российском регионе

В Башкирии в рамках экологической акции за один день высадили примерно 70 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников на территории около 150 гектаров. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера республиканского правительства Борис Беляев, передает «Интерфакс».

«В Стерлитамаке создана Аллея мужества — самая длинная из посаженных в этот день. В Уфе — аллея Сипайловские сосны, в Нефтекамске — Кленовая аллея», — сказал он. По его словам, в акции поучаствовали 140 тысяч человек.

Отмечается, что деревья высаживались в рамках акции «Зеленая Башкирия» и национального проекта «Экология». Последний планируется реализовать до 2024 года. Благодаря проекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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