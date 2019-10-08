В национальные парки России решили вложить миллионы рублей

Более 100 миллионов рублей планируют потратить на развитие восьми национальных парков в России в 2019 году по национальному проекту «Экология». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ивана Шмакова.

По его словам, средства на создание туристической инфраструктуры получат парки «Плещеево озеро» в Ярославской области, «Тункинский» в Бурятии, «Зюраткуль» и «Таганай» в Челябинской области, «Башкирия», «Угра» в Калужской области, «Прибайкальский» в Иркутской области и «Русский Север» в Вологодской области. Всего на эти цели предусмотрено более 550 миллионов рублей.

«Наша главная задача — это 4 миллиона туристов до 2024 года. Есть два условия решения данной задачи: первый подход — мы развиваем все территории, второй подход — мы развиваем те территории, которые обладают достаточным потенциалом и при этом имеют устойчивый туристический поток, и мы просто наращиваем на этих территориях посещаемость», — пояснил Шмаков.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Экология», направленный на комплексное решение экологических проблем. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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