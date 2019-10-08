Путин обсудил с членами Совбеза обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности обострение ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Участники заседания отметили, что важно избегать каких-либо действий, которые могут помешать мирному урегулированию конфликта. Также члены Совбеза обсудили начало работы Конституционного комитета Сирии.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти США не сообщали России о намерении вывести свои войска из северо-восточной части Сирии. Политик отметил, что в Кремле пока не знают, какие именно подразделения покидают страну. Песков добавил, что Москва внимательно наблюдает за процессом вывода войск.

7 октября стало известно, что США отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Вместе с тем американские военные больше не будут находиться рядом с местом проведения операции. Затем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросает курдов и продолжит оказывать им помощь.

Турция считает представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG террористами. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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