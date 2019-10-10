Взрыв произошел возле аэропорта в Австрии

Взрыв произошел неподалеку от аэропорта австрийского города Линц, сообщает Reuters. Видео с места опубликовано в Twitter одним из очевидцев.
На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся от горящего здания.
По предварительным данным полиции, пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что взрыв произошел на объекте по переработке отходов в коммуне Хершинг. Признаков террористической атаки в случившемся нет, однако что стало причиной, пока не уточняется. В настоящее время на месте работают пожарные.
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