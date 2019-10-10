Огромный крокодил прогрыз в лодке дыру и утащил через нее рыбака

В филиппинской провинции Палаван трехметровый гребнистый крокодил убил рыболова. Об этом сообщает Daily Mirror.

20-летний Джуник Хусин (Junick Husin) и его друг, 32-летний Эдгар Легазпи (Edgar Legazpi), возвращались с рыбалки на деревянной моторной лодке. «Когда это произошло, было темно и шел дождь, но у нас были фонарики, — вспоминает Легазпи. — Крокодил вынырнул из воды с открытой пастью».

Он несколько раз протаранила моторную лодку, вцепился зубами в борт и прогрыз его. Затем он схватил Хусина за грудь и утащил через проделанную дыру. «Я ничего не мог поделать, потому что наша лодка была повреждена», — утверждает Легазпи.

Он немедленно обратился в полицию, однако из-за плохой погоды поисково-спасательная операция началась только на следующий день. Утром местные жители нашли хищника и отобрали у него тело убитого рыбака.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В августе сообщалось, что на филиппинском острове Балабак гребнистый крокодил напал на мальчика. Он стащил ребенка с лодки и утащил под воду. Отец пропавшего отправился на его поиски, однако не смог обнаружить тело.

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