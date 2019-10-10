Россиянам отказали в выходном после Пасхи

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного — Светлого пасхального понедельника. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 10 октября.

В комитете Совета Федерации по социальной политике также не поддержали концепцию законопроекта, посчитав, что это может привести к напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан.

Законопроект, предполагающий сделать нерабочим днем понедельник после празднования Пасхи, был разработан депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым еще в 2017 году.

В пояснительной записке говорится, что утверждение нового праздничного дня являлось бы подтверждением признания на государственном и общественном уровнях особой роли православия в истории страны.

Авторы инициативы отмечают также, что сегодня более 10 процентов населения соблюдают пост перед Пасхой, что влечет психологическое и эмоциональное напряжение.

Согласно Трудовому кодексу, христианская Пасха не относится к праздничным дням.

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