Юная наездница поймала собственную отвалившуюся челюсть

В английском городе Баслоу, графство Дербишир, наезднице пришлось ловить собственную челюсть после того, как она разбила лицо о столб. Об этом сообщает издание Unilad.

В августе 15-летняя Эмили Экклес (Emily Eccles) каталась на лошади, когда животное неожиданно испугалось выхлопа машины и пустилось в галоп. Девушка свалилась на бок лошади и врезалась в деревянный воротный столб. Столкновение было столь сильным, что половина челюсти Эмили отвалилась и осталась висеть на сантиметровом отрезке кожи. Британка поймала ее в руку.

Девушку отвезли в детскую больницу. Пластический хирург Рикардо Мохаммед-Али (Ricardo Mohammed-Ali) провел операцию по восстановлению лица пациентки. Операция длилась пять с половиной часов. Еще одиннадцать дней британка провела на больничной койке.

Мать девочки Мишель (Michelle) рассказала, что когда впервые зашла в палату, фокусировалась на глазах дочери, которые остались прежними. Остальное лицо девушки было разворочено. По ее словам, через шесть дней после операции с Эмили уже сняли бинты. Родители девочки пытались поблагодарить хирурга, но он оказался скромным человеком и сказал, что просто делал свою работу.

Уже через месяц после несчастного случая девочка смогла вернуться в школу: на ее лице остался всего один шрам. Эмили собирается уговорить родителей разрешить ей кататься на лошадях снова.

Ранее сообщалось, что врачи восстановили жительнице Лондона разрушенную опухолью челюсть при помощи кости ее бедра. Операция длилась 11 с половиной часов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!