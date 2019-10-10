США подтвердили убийство главного изготовителя бомб в «Аль-Каиде»

США действительно ликвидировали боевика, который считался главным специалистом террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) по изготовлению бомб. Об этом в четверг, 10 октября, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Глава государства указал, что Ибрагим Хассан аль-Асири (Ibrahim Hassan al-Asiri) был убит два года назад во время проведенной США контртеррористической операции в Йемене.

Reuters отмечает, что впервые в США заявили об уничтожении боевика в прошлом году. Американские чиновники тогда выражали уверенность в успешности проведенной операции, однако их партнеры предупреждали, что доказательства не были стопроцентными.

Считается, что аль-Асири стоял за попыткой подрыва пассажирского самолета A330 над Атлантическим океаном в декабре 2009 года. Тогда один из пассажиров попытался привести в действие взрывное устройство на борту лайнера авиакомпании Northwest Airlines, следовавшего из Амстердама в Детройт. Однако полноценного взрыва не произошло: пронесенное в салон вещество просто загорелось. Злоумышленника смогли обезвредить.

В сентябре Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.

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