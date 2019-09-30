Россия рассказала об уничтожении главных сил террористов

Главные силы террористических группировок в Сирии уничтожены, однако борьбу прекращать нельзя. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости.

По его словам, «сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом». Дипломат указал, что удалось уничтожить основные силы группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусры» (запрещены в России), а также других формирований.

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При этом замминистра подчеркнул, что борьбу на этом фронте прекращать нельзя, а основной очаг террористов в настоящее время находится в сирийской провинции Идлиб. В то же время он указал на необходимость заботиться о жизни и безопасности местного населения.

Вершинин также отметил, что в ближайшее время в столице Казахстана Нур-Султане пройдет новое заседание астанинской группы по урегулированию конфликта в Сирии.

В настоящее время в Идлибе установлена зона деэскалации, она — одна из четырех существующих в Сирии. Зона была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами.

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