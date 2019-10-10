В РЖД начали внедрять информационное моделирование

В РЖД создали новое подразделение, которое будет заниматься развитием технологии информационного моделирования (BIM-технологии). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В числе задач подразделения — внедрение и широкое применение передовых цифровых технологий проектного управления жизненным циклом объектов инфраструктуры. Кроме того, будет вестись разработка нормативных документов, координацией разработки автоматизированной системы управления жизненным циклом объектов железнодорожной инфраструктуры.

Развитие железных дорог в стране отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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