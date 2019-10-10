Мужчина нашел в еде волос и побрил жену налысо

Полиция Бангладеша арестовала мужчину, который насильно побрил супругу налысо. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Во вторник, 8 октября, полицейские получили жалобу от жителей деревни в округе Джайпурхат о применении насилия в отношении женщины. Власти задержали 35-летнего Баблу Мондалу (Bablu Mondal), который сбрил волосы своей 23-летней жене.

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«Он обнаружил женский волос в завтраке, который приготовила супруга, — отметил начальник местной полиции Шариар Хан (Shahriar Khan). — Мужчина разозлился и обвинил во всем жену. Затем он взял лезвие и силой побрил ей голову».

Мондале предъявили обвинение в намеренном причинении серьезных телесных повреждений и надругательстве над женщиной. Задержанному грозит до 14 лет тюрьмы.

В январе сообщалось, что в индонезийской провинции Восточная Ява женщина заживо сожгла мужа за отказ сообщить ей пароль от мобильного телефона. Пламя заметил прохожий, подбежал к паре и помог потушить огонь. Пострадавшего доставили в больницу, через два дня он умер. Женщину арестовали.

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