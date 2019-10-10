Большинство россиян признали выборы честными

Почти 60 процентов россиян считают, что выборы, которые прошли в ряде регионов страны 8 сентября, были честными, а их результаты — достоверными. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС в четверг, 10 октября.

Так, 59 процентов респондентов оценили прошедшие выборы как честные, из них 14 процентов назвали их «бесспорно честными» и 45 процентов — «скорее честными». «При этом негативную оценку дали всего 26 процентов россиян, среди жителей столиц этот показатель составил 34 процента», — уточнили во ВЦИОМ.

Там отметили, что в данном вопросе наблюдается положительная динамика: год назад честными выборы посчитали 57 процентов респондентов, а нечестными — 33 процента.

В целом о выборах знало подавляющее большинство россиян — 91 процент опрошенных. При этом 57 процентов заявили, что результаты в большей части регионов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей.

Опрос был проведен 11 сентября среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны в рамках единого дня голосования 8 сентября. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, еще в трех — глав муниципальных образований.

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