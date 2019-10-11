Назван российский город с самым дорогим кофе

Дороже всего чашка кофе в России обходится жителям Москвы. Об этом говорится в исследовании аналитиков Сбербанка, IT-компании «Платформа ОФД» и «Эвотор», а также сервиса для выбора товаров «Яндекс.Маркет», результаты которого поступили в «Ленту.ру».

В июле-сентябре 2019 года средняя цена чашки кофе в Москве составила 137 рублей — это на восемь процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На втором месте по дороговизне кофе — Красноярск, где одна чашка напитка в среднем стоит 131 рубль (за год она подорожала на пять процентов). На третьем месте — Екатеринбург (129 рублей и плюс восемь процентов за год). На четвертом — Санкт-Петербург (115 рублей и плюс восемь процентов за год).

Самый дешевый кофе среди городов-миллионников России — в Нижнем Новгороде (105 рублей). В этом городе за год цена напитка осталась неизменной. В среднем же по России чашка кофе за год подорожала на шесть процентов и достигла стоимости в 125 рублей.

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