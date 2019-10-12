В «Лосином острове» высадили сирень и липу

На экофестивале в национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе высадили кусты сирени и саженцы липы. В мероприятии приняли участие министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин, глава департамента госполитики и регулирования в сфере ООПТ Иван Шмаков, глава муниципалитета Сергей Юров, директор «Лосиного острова» Рустам Якубов, популярные исполнители Амчи и Анет Сай.

Гости фестиваля смогли принять участие в игре «Кто хочет стать экоинспектором» и научной шоу-лаборатории, научиться делать кормушки и записаться на экскурсию в экоцентр «Царская охота». Также на фестивале были организованы фитнес-зарядка, соревнования по городкам, петанку и лапте. Участники мероприятия смогли прокатиться на велогибридах, электросамокатах и электроскутерах. Молодые дизайнеры представили коллекцию одежды из экологических материалов, на главной сцене прошел концерт с участием популярных исполнителей.

Посетители экологического фестиваля могли купить детские игрушки, предметы интерьера и другие изделия на основе «зеленых» технологий, а также попробовать экологически чистые продукты. В деловой части программы был организован круглый стол на тему: «Экологическая политика: повестка, участники, инструменты».