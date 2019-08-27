Первый природный парк появится на севере Подмосковья

В Минэкологии началась подготовка к созданию первого в Подмосковье природного парка «Журавлиный край», сообщил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин. Его слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 августа.

Он будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов.

«Площадь природного парка составит порядка 75 тысяч гектаров, в состав войдут 11 существующих ООПТ, в том числе "Журавлиная родина". Цель парка — сохранить в неприкосновенности уникальные экосистемы Верхневолжской низменности», — рассказал Куракин.

В июне министр сообщил, что в ходе проверок было выявлено более 1,5 тысячи нарушений природоохранного законодательства в Подмосковье в 2018 году. Все виновники были оштрафованы на общую сумму более 122 миллионов рублей.

Ранее региональные власти анонсировали включение заповедников, лесопарков и пляжей в программу благоустройства территорий.