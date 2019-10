Меган Маркл высмеяли за ошибку в цитате поэтессы

Герцогиня Сассекская допустила опечатку в цитате американской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу и была поднята на смех поклонниками. Фразу с грамматической ошибкой Меган Маркл опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте в понедельник, 14 октября.

«Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин

(Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women)», — гласит фраза Энджелоу. Однако в первом слове woman («женщина») герцогиня сделала опечатку, написав это слово во множественном числе — women («женщины»). Кроме того, она оставила перед словом артикль «a», указывающий на единственное число последующего существительного.

Фото опубликовано @sussexroyal

Подписчики заметили ошибку и раскритиковали Меган Маркл. «"Женщина", а не "женщины"», «Эта затея требует некоторой грамотности», «Ты, должно быть, опечаталась. Здесь должно быть единственное число», «Нужно было сперва отдать это на вычитку, ребята», «Потрясающая позитивная цитата. Если бы не опечатка», — комментировали они под постом, который через три часа после публикации собрал 170 тысяч лайков.

В апреле стало известно, что инструктора по вождению из Уэртинга лишили имени в Instagram ради нового аккаунта Меган Маркл и принца Гарри. Кевин Кейли создал страницу в соцсети под никнеймом @sussexroyal, однако пользовался ею довольно редко. Мужчина выбрал такое имя, поскольку родился в графстве Сассекс и стал болельщиком футбольного клуба Reading FC, известного также как The Royals. Когда герцог и герцогиня Сассекские запустили собственный аккаунт, администраторы Instagram изменили имя Кейли на @_sussexroyal_, предварительно не спросив разрешения у хозяина страницы.

