Россиянку накажут за нападение бультерьера на детей

Жительницу Нижневартовска, чей бультерьер напал на детей во дворе школы, оштрафуют за нарушение требований выгула собак. Об этом сообщили в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что к женщине пришли коммунальщики, и пока она общалась с ними, собака убежала из дома — хозяйка отпустила пса ненамеренно.

Согласно статье 20.1 местного закона «Об административных правонарушениях», нарушительнице грозит штраф до двух тысяч рублей. В МВД отметили, что дети получили несерьезные травмы — ссадины и ушибы. Если родители сочтут, что дети получили моральный или физический вред, они могут обратиться в суд.

12 октября стало известно, что в Нижневартовске бультерьер напал на двух девочек 10 и 11 лет. Полицейские установили, что хозяйка животного — женщина 1976 года рождения. Она пояснила, что незадолго до инцидента к ней в квартиру пришли сотрудники коммунальных служб. Она отвлеклась, и собака без намордника выбежала на улицу. В отношении хозяйки составлен административный протокол.

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