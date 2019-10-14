В польской пиццерии избили работавшего там украинского актера с 20-летним стажем

Владелец одной из пиццерий польского города Познань избил украинского актера Юрия Марка, приехавшего туда на заработки. Об этом сам Марк рассказал в своем Facebook.

По его словам, он артист с 20-летним стажем, выходил на Майдан в 2014 году за европейские ценности, но, не увидев положительных изменений на Украине, переехал в Польшу по приглашению местного театра. За границей он брался за любую работу и трудился до ночи.

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Три недели назад Марк и его работодатель решили разорвать трудовой договор, но, утверждает актер, хозяин пиццерии отказался выплачивать деньги. «Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть, а когда понял, что не получится, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанес удар в лицо», — написал пострадавший. В качестве доказательства он опубликовал фотографию, на которой стоит с разбитым носом.

Марк пожаловался, что не смог ударить в ответ, поскольку в этом случае его бы в тот же день депортировали. «Не понимаю, как такое могло произойти в европейской Польше», — резюмировал он.

В 2018 году в украинском Львове несколько приехавших в город поляков избили местных жителей. Как рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, приезжие требовали украинских курв (kurwa, в переводе с польского — «шлюха» — прим. «Ленты.ру»), и когда им сделали замечание, они еще и напали на тех людей, которые им сделали замечание.

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