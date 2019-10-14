В России вспомнили танковый удар белогвардейцев по Красной армии

«Российская газета» опубликовала материал, посвященный 99-й годовщине сражения между белогвардейцами и частями Красной армии на Каховском плацдарме на берегу Днепра, в ходе которого белые силы, пытаясь нанести удар по линии обороны плацдарма, применили танки.

В статье уделяется особое внимание этой бронетехнике, на тот момент новинке в военной сфере — британским танкам Mark V. В распоряжении белогвардейцев было 12 таких машин, все они носили имена, например, «Великая Россия», «Генерал Кутепов», «Генерал Скобелев», «Генералиссимус Суворов», «Фельдмаршал Кутузов», «Атаман Ермак».

Наступление с участием танков началось за несколько часов до восхода. Маршал Советского Союза Леонид Говоров, воевавший за белых и впоследствии перешедший на сторону советской власти, описывал тот бой так: «Танк набрасывается на курган, за которым укрылась группа бойцов. Пули отскакивают от брони, как капля дождя. Танк косит людей, подминает под себя пулеметы, громит и сокрушает. Завидя бронированное чудовище, безумеют даже ко всему привычные боевые кони».

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Несмотря на превосходство противника в бронетехнике, красноармейцы смогли отсечь пехоту белых от танков и впоследствии подбить их из 76-миллиметровых артиллерийских орудий и пушек на бронемашинах, пишет «Российская газета». В частности, упоминается эпизод, в ходе которого броневик «Антихрист», вооруженный 76-миллиметровой пушкой, подбил «Генералиссимуса Суворова».

Не сумев ликвидировать Каховский плацдарм, белые в итоге потеряли позиции близ Днепра и были вынуждены отступить за Перекопский перешеек в Крым.

Из 12 участвовавших в бою танков красноармейцами были захвачены девять машин, в том числе пять целыми. Некоторые из них стали памятниками, как, например, Mark V с именем «За Русь святую», установленный на площади Конституции в Харькове.

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