Под Петербургом появятся умные фонари

На трассах в нескольких районах Ленинградской области будут установлены умные фонари в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Благодаря новой системе будет автоматизировано управление наружным освещением на региональных трассах. Система, называющаяся АСУНО, сама следит за работой электроосвещения и оповещает дорожные службы о коротких замыканиях, перепадах напряжения, неисправностях светильников, несанкционированных подключениях и других сбоях.

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Система появится во Всеволожском, Тосненском, Подпорожском, Сланцевском и Лодейнопольском районах, уточняет 78.ru.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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