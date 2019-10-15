«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник. Об этом стало известно на совещании по сотрудничеству «Газпрома» с предприятиями Татарстана, сообщает «Интерфакс».

Одним из предприятий стал казанский «Компрессор». Здесь было предложено внедрить мобильную модульную компрессорную станцию для перекачки рабочих сред из газопроводов.

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Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.

Крылов подчеркнул, что компания заинтересована в оборудовании казанского предприятия. В свою очередь зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заметил, что устройство, если судить по представленной информации, превосходит зарубежные аналоги по экономическим показателям. Поэтому он попросил развивать это направление.

LMF — ведущий австрийский производитель компрессоров высокого давления для воздуха, природного газа и технологических газов. Причина, по которой оборудование было отключено, на совещании не указывалась. Вероятно, речь идет о экстерриториальных американских санкциях в отношении «Газпрома», которые вводились в последние пять лет.

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