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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

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Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник. Об этом стало известно на совещании по сотрудничеству «Газпрома» с предприятиями Татарстана, сообщает «Интерфакс».

Одним из предприятий стал казанский «Компрессор». Здесь было предложено внедрить мобильную модульную компрессорную станцию для перекачки рабочих сред из газопроводов.

Начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование «стоит мертвым грузом». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — пожаловался он.

Крылов подчеркнул, что компания заинтересована в оборудовании казанского предприятия. В свою очередь зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заметил, что устройство, если судить по представленной информации, превосходит зарубежные аналоги по экономическим показателям. Поэтому он попросил развивать это направление.

LMF — ведущий австрийский производитель компрессоров высокого давления для воздуха, природного газа и технологических газов. Причина, по которой оборудование было отключено, на совещании не указывалась. Вероятно, речь идет о экстерриториальных американских санкциях в отношении «Газпрома», которые вводились в последние пять лет.

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