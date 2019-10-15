Российская кабачковая икра оказалась губительна для здоровья

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кабачковой икры популярных брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В проверке приняли участие марки «Грядка удачи», «Пиканта», «Маринадовъ», «Дядя Ваня» и «Коллекция Ретро». Выяснилось, что в продукции нет консервантов, также выявлено невысокое содержание соли. Однако на упаковках некоторых образцов была недостоверно указана пищевая ценность. Например, в кабачковой икре «Коллекции Ретро» в действительности в 10 раз больше жира, чем указано на этикетке.

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Кроме того, проверка показала, что во всех опытных образцах количество нитратов превышает допускаемый требованиями безопасности уровень. Самое высокое содержание нитратов выявлено в икре «Дядя Ваня».

В Росконтроле пояснили, что нитраты используются для удобрения почвы и скапливаются в овощах и фруктах. Попадая в организм человека с пищей, нитраты преобразуются в нитриты, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Эксперты предупредили, что регулярное употребление такой продукции чревато проблемами со здоровьем. В итоге все проверенные образцы занесены в список товаров с замечаниями.

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