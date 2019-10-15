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Пассажирку автобуса оштрафовали из-за севшего телефона

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В Лондоне, Великобритания, пассажирку автобуса оштрафовали за то, что она не смогла доказать, что оплатила проезд. Как сообщает издание The Mirror, она воспользовалась Apple Pay, однако ее смартфон разрядился.

Блогер Джемима Келли (Jemima Kelly) заплатила за поездку в городском автобусе полтора фунта стерлингов (121 рубль по текущему курсу) при помощи мобильного телефона, сразу после этого в нем сел аккумулятор. А когда через пять минут к ней подошел кондуктор, она не смогла показать квитанцию об оплате.

Девушка забыла о случившемся, но спустя два месяца ей пришло письмо от транспортной корпорации Лондона. В нем было сказано, что у нее остался 21 день, чтобы признать свою вину или опровергнуть ее. Келли выслала банковскую квитанцию, в которой подтверждалось списание средств на билет, однако юристы транспортной корпорации не приняли это доказательство.

В итоге по решению суда британку оштрафовали на 476,5 фунта стерлингов (38,5 тысячи рублей). Из-за неоплаченного вовремя штрафа у нее сорвалась поездка в США — посольство отказалось выдавать ей визу. В итоге девушка потеряла еще тысячу фунтов стерлингов (80,8 тысячи рублей), которые она заплатила за невозвратные билеты на самолет.

Келли отметила, что не собирается прекращать пользоваться Apple Pay, однако приобрела портативное зарядное устройство, чтобы вновь не попасть в подобную ситуацию.

Ранее в октябре сообщалось о водителе из Австралии, который получил штраф за то, что сделал глоток воды за рулем. Мужчина утверждает, что в тот день на улице было 39 градусов Цельсия.

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