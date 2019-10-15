Британский суд сжалился над Украиной в борьбе с Коломойским

Апелляционный суд Англии полностью удовлетворил жалобу украинского Приватбанка на решение суда низшей инстанции и разрешил рассматривать в своей юрисдикции его спор с бывшими владельцами, в том числе олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в сообщении банка.

После первого обращения, в декабре 2017 года, Высокий суд Лондона распорядился заморозить активы Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова по всему миру. Тогда речь шла о взыскании более двух миллиардов долларов.

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Год назад инстанция признала иск несоответствующим юрисдикции, но нынешнее решение полностью отменяет вердикт от 2018 года. При этом Апелляционный суд запретил ответчикам оспаривать это решение. Теперь Коломойский и Боголюбов должны представить аргументы защиты до конца ноября.

Сумма иска, включая проценты, возросла до трех миллиардов долларов. Приказ об аресте активов оставлен в силе. С помощью этих денег Приватбанк намерен вернуть часть средств, которые пришлось потратить на докапитализацию.

Ситуация вокруг Приватбанка стала одной из главных проблем нынешней украинской власти. Президент Владимир Зеленский признал, что возможность компенсации убытков олигархам или даже возврат им банка влияет на переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и западными партнерами. Как отмечают аналитики, если Киев пойдет на компромисс с Коломойским, это будет означать, что страной по-прежнему правят олигархи.

Украина хочет договориться с МВФ о новой программе помощи. Но проблемы с Приватбанком затормозили переговоры. Нынешняя кредитная программа объемом 3,9 миллиарда долларов утверждена МВФ в декабре 2018 года. Эти деньги Киев должен был получить в течение 14 месяцев, но до сих пор выданы только 1,4 миллиарда.

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