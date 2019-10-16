Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг

40 процентов россиян, которые что-то слышали о Грете Тунберг, относятся к ее деятельности положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Еще 27 процентов опрошенных высказали отрицательное отношение к деятельности экоактивистки из Швеции, 31 процент относятся к этому безразлично.

74 процента тех, кто поддерживает работу 16-летней шведки, оценили ее положительно, поскольку Тунберг занимается защитой окружающей среды и привлекает внимание к этому вопросу. Высказавшие негативное отношение к экоактивистке считают, что дети ее возраста должны ходить в школу и не понимают полностью проблемы экологии (37 процентов), а также что Тунберг используют взрослые (33 процента).

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Большинство (67 процентов) россиян считают, что она не полностью осознает последствия своих действий и находится под влиянием других людей. 73 процента респондентов уверены, что Тунберг не сможет изменить к лучшему климатическую обстановку. Лишь 20 процентов думают, что ее действия принесут какой-то результат.

Тунберг стала известна после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. После этого девочка стала лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат». В сентябре этого года она выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

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