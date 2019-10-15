Россию заподозрили в финансировании Греты Тунберг

Немецкий депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию заняться вопросом финансирования экоактивистов в Европе — он подозревает, что в организации климатических движений может быть замешана Россия. Об этом со ссылкой на запрос политика сообщает RT.

Мойтен подчеркнул, что влияние этих протестов на политику негативно сказывается на развитии экономики всей Европы — поэтому он и заинтересован в том, чтобы выяснить, не являются ли они частью гибридной российской угрозы.

«Эти кампании (например, "Пятница ради будущего", акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку(...) Может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» — цитирует российское издание его слова.

1 октября стало известно, что 24-летний депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в посольство Швеции письмо 16-летней экоактивистке Грете Тунберг с приглашением выступить в нижней палате российского парламента. Политик выразил восхищение силой воли и энергией Тунберг и подчеркнул, что экологические проблемы волнуют и российскую молодежь. Однако позже в Госдуме заявили, что один депутат не может принимать подобные решения — они должны быть рассмотрены на Совете Госдумы.

23 сентября Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров государств в бездействии и отнятом у нее детстве. По ее словам, целые экосистемы вымирают, и решать эти серьезные проблемы при таком отношении к ним современных политиков придется уже ее поколению. Она является основателем глобального движения школьников и студентов «Пятница ради будущего» за борьбу с глобальным потеплением.

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