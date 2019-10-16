Нурмагомедов заявил о невозможности оставаться непобедимым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил о невозможности оставаться непобежденным всю карьеру. Его слова приводит MMA Junkie.

Нурмагомедов посчитал, что ему осталось выступать несколько лет. Он отметил, что не собирается драться всю жизнь, так как это очень сложно. «Много молодых и голодных до побед парней наступает. И я понимаю, что всегда оставаться чемпионом невозможно», — подытожил боец.

14 октября друг Нурмагомедова — боец MMA Ислам Махачев — заявил, что дагестанцу необходимо уйти вовремя, чтобы «никто не увидел его поражения». «У организма тоже есть свой ресурс», — отметил он.

Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Порье. Ранее, в сентябре, сообщалось, что основным претендентом на титульный поединок является Тони Фергюсон.

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