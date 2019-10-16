Россияне сели в «Запорожец» и доехали до самой дорогой для туристов страны

Путешественники из Челябинска добрались до Исландии на красном «Запорожце». Материал об их поездке опубликовал челябинский портал «74.ru».

Евгений Ладонкин и Артем Кулаков проехали на советском автомобиле 1976 года выпуска 15 тысяч километров за полтора месяца. Как рассказали путешественники, вся поездка, включая стоимость переправы на пароме и приобретение автомобиля, обошлась в 300 тысяч рублей.

Челябинцы отметили, что не согласны с распространенным мнением, что Исландия — самая дорогая страна. «Я бы сказал, что там цены на продукты — как у нас в регионе, ну, может, на пару рублей подороже. Единственное, там дорогой хлеб — порядка 300 рублей за булку. Но особенность в том, что это цельнозерновой бездрожжевой хлеб — как козинак», — пояснил Ладонкин.

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Единственным минусом Исландии россияне назвали слишком дорогое жилье. Из-за высокой стоимости номеров в гостиницах и хостелах им приходилось ночевать в машине, а иногда даже готовить в ней еду.

По словам путешественников, исландская природа поразила их своей красотой и мощью, однако им было крайне неловко заводить там свою машину, поскольку «Запорожец» выпускал обильные клубы черного дыма из выхлопной трубы и загрязнял окружающую среду.

Тем не менее друзья отметили, что именно из-за своего необычного автомобиля они завели много знакомств в северной стране. Своей следующей целью Ладонкин и Кулаков обозначили путешествие на Памир.

В июле 2019 года Исландию признали самой дорогой с точки зрения туризма страной в Европе. В 2018 году потребительские цены на острове оказались в среднем на 56 процентов выше цен в остальных европейских государствах. Исландия опередила Швейцарию (52 процента), Норвегию (48 процентов) и Данию (38 процентов).

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