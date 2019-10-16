Жадный начальник натравил льва на требующего зарплату электрика

В пакистанской провинции Пенджаб начальник натравил домашнего льва на электрика, когда тот потребовал выплатить зарплату. Об этом сообщает Daily Mail.

Электрика Мохаммада Рафика (Mohammad Rafique) нанял смотритель мусаллы Али Раза (Ali Raza). Мужчина закончил работу и потребовал зарплату, но начальник пообещал выплатить деньги позже и долгое время тянул с оплатой.

Рафик в очередной раз приехал к начальнику и потребовал деньги. Тогда Раза натравил на электрика домашнего льва. Зверь набросился на пакистанца и поранил ему лицо и руку. Крики о помощи привлекли внимание прохожих, которые пришли на помощь пострадавшему.

Сначала он не обратился в полицию, поскольку Раза обещал покрыть все расходы на лечение. Однако потом хозяин льва отказался выплачивать Рафику обещанную компенсацию. Через месяц после случившегося электрик пожаловался властям.

Против Али Разы возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ведется расследование.

В апреле сообщалось, что в ямайском городе Пур-Менз-Корнер электрик остался без ноги в результате нападения крокодила. Мужчина звал на помощь, но рядом никого не было. В итоге ему удалось схватить рептилию за голову и вынудить разжать челюсти.

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