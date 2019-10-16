«Лукойл» решил раздать больше денег

Нефтяная компания «Лукойл» на своем сайте объявила о корректировке дивидендной политики, которая с учетом дополнительных обстоятельств должна привести к росту выплат.
Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток. Также изменится график выплат, если раньше дивиденды выплачивались по истечении девяти месяцев и в конце года, то сейчас — каждые полгода.
Согласно подсчетам «Коммерсанта», в первом полугодии после коррекции денежный поток составил 123,5 миллиарда рублей или 37 процентов от чистой прибыли по МСФО. Такие цифры означают, что выплаты будут выше, чем раньше.
Отмечается, что теперь на размер дивидентов будет прямо влиять инвестпрограмма. При этом в «Лукойле» утверждают, что не хотят сокращать ее, хотя в последние годы это происходило.
Также в сообщении сказано, что компания хочет выкупить 25 миллионов своих акций у своей дочерней структуры, чтобы сократить их количество до 690 миллионов.
На фоне этих сообщений акции «Лукойла» на Московской бирже выросли более чем на три процента. По состоянию на 15:10 их стоимость достигла 5777 рублей.