«Лукойл» решил раздать больше денег

Нефтяная компания «Лукойл» на своем сайте объявила о корректировке дивидендной политики, которая с учетом дополнительных обстоятельств должна привести к росту выплат.

Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток. Также изменится график выплат, если раньше дивиденды выплачивались по истечении девяти месяцев и в конце года, то сейчас — каждые полгода.

Согласно подсчетам «Коммерсанта», в первом полугодии после коррекции денежный поток составил 123,5 миллиарда рублей или 37 процентов от чистой прибыли по МСФО. Такие цифры означают, что выплаты будут выше, чем раньше.

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Отмечается, что теперь на размер дивидентов будет прямо влиять инвестпрограмма. При этом в «Лукойле» утверждают, что не хотят сокращать ее, хотя в последние годы это происходило.

Также в сообщении сказано, что компания хочет выкупить 25 миллионов своих акций у своей дочерней структуры, чтобы сократить их количество до 690 миллионов.

На фоне этих сообщений акции «Лукойла» на Московской бирже выросли более чем на три процента. По состоянию на 15:10 их стоимость достигла 5777 рублей.

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