Конкурент Малышевой поставил в один ряд каннибализм и гей-брак

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей передачи «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» сравнил отношение людей к своему здоровью с тем, как в современном обществе проявляется вседозволенность в виде обсуждения каннибализма и одобрения гей-браков. Выпуск опубликован на YouTube.

«Мы живем в такое время, когда у нас шаг за шагом отнимают какие-то опоры. У нас появились браки среди мужчин, браки среди женщин, не те три процента, что встречаются у животных, а именно как агитация. Появились надписи родитель 1 и 2, отдельные туалеты для трансгендеров», — отметил он.

Мясников также упомянул про выступление шведского ученого Магнуса Содерлунда, который говорил о возможности употребления в пищу человеческого мяса. Ведущий вспомнил, как в детстве сказал дяде, что слышал о случаях каннибализма в блокадном Ленинграде. «Какого я получил леща, отлетел в сторону. Сильно он меня ударил. Потому что говорить об этом — унижать память и людей. Мы на этом воспитывались», — уточнил он.

По словам доктора, болезни также появляются у людей из-за того, что они «сдают свои позиции». «Мы ведь каждый день делаем себе компромиссы. Мелкие, но компромиссы. Вот болит спина или толстый живот. Это же не вчера было, вы это себе маленькими компромиссами нажили. Каждый день в течение 20, 30, 40 лет», — заметил он.

Он пояснил, что во времена СССР были четкие правила — защищать родину, женщин и детей, «были вещи, которые заложили с молоком матери». «Если мы неправильно воспитаем своих детей, все будет как там (в западных странах. — прим. «Ленты.ру»). Многие рассматривают нашу страну, как последний оплот общечеловеческой морали. Давайте правильно воспитывать своих детей, понимать, что есть черта, за которую ни шагу назад. И тогда у нас, мало того, что все будет хорошо — будет все правильно», — заключил Мясников.

В сентябре шведский ученый Магнус Содерлунд рассказал, что допускает употребление человечины в пищу. По его мнению, табу в отношении каннибализма можно пересмотреть. Позднее на эту тему высказались ведущие программы Первого канала «Жить здорово» Елена Малышева и Андрей Продеус.

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