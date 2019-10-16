В России резко вырос ущерб от экономических преступлений

Ущерб от экономических преступлений в России за первое полугодие достиг 154 миллиардов рублей. Об этом в эфире программы «Эфир» сообщила представитель Генпрокуратуры Елена Малык, передает РИА Новости.

По ее словам, за весь прошлый год ущерб составил только 64 миллиарда рублей, что в 2,5 раза меньше, чем за шесть месяцев текущего года.

При этом количество выявленных преступлений в банковской сфере осталось почти неизменным — 18,8 тысячи в первом полугодии 2019 года против 18,1 тысячи за аналогичный период 2018-го.

Рост ущерба Малык объяснила несколькими причинами, среди которых улучшение качества работы правоохранителей по выявлению преступлений.

Ранее сообщалось, что российская экономика потеряла в 2018 году 1,67 триллиона рублей (1,6 процента ВВП) из-за производственных травм или неудовлетворительных условий труда. В статистике учитываются как травмы, полученные по вине работодателя, так и те, что стали следствием неосторожности работника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!