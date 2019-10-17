Дзюба понадобился «Интеру»

Миланский «Интер» интересуется трансфером нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом пишет издание Il Giornale.

Заняться поиском форварда руководство клуба вынудила травма чилийца Алексиса Санчеса, из-за которой он может пропустить около трех месяцев. В распоряжении главного тренера Антонио Конте остались лишь двое нападающих: Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Поэтому в январе «Интер» может купить Дзюбу либо Оливье Жиру из лондонского «Челси».

Дзюба в сезоне-2019/2020 записал на свой счет пять голов и шесть передач в 12 матчах Российской премьер-лиги. Также он занимает второе место в гонке бомбардиров в квалификации Евро-2020, забив девять мячей в восьми играх. По системе «гол плюс пас» форвард занимает первое место среди всех игроков (девять голов и пять передач). Действия капитана помогли сборной России досрочно оформить выход в финальную стадию турнира.

«Интер» после семи туров занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 18 очков. От лидирующего «Ювентуса» миланцы отстают на одно очко.

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