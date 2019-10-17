Участник телеигры оскорбил жену в эфире и прославился

Участник американской телеигры Wheel of Fortune («Колесо Фортуны») Блейр Дэвис (Blair Davis) прославился в сети благодаря своему необычному представлению в начале шоу. Об этом пишет Huffington Post.

Когда ведущий шоу Пат Саджак (Pat Sajak) попросил Дэвиса рассказать о его семье, он ответил, что «застрял в браке без любви на протяжении последних 12 лет». Свою жену Ким он назвал «старой бой-бабой». Он добавил, что супруга прокляла его жизнь, так как у них появились трое приемных детей. «У меня есть один гнилой внук», — заключил Дэвис.

Саджак посмеялся и сказал: «Не удивительно, что вы здесь. Вы просто хотели сбежать от них всех». Он выразил уверенность в том, что участник пошутил, на что тот ответил: «Конечно! Я люблю их так, что никому до этого дела быть не должно».

Зрители посчитали, что представление Дэвиса было одним из самых оригинальных за всю историю передачи. Многие сходились во мнении о том, что Дэвис действительно говорил несерьезно. «Наверное, у них прекрасная семья, если он может так шутить», — сделал вывод пользователь Twitter с ником Rob.

Wheel of Fortune — телеигра, цель которой состоит в разгадывании кусочка кроссворда для того, чтобы выиграть ценные призы, определяемые вращением гигантского ярмарочного колеса.

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