Польша заметила мощь России

Проводимые Россией военные учения показывают ее значительно возросший военный потенциал. Об этом говорится в статье Польского института международных отношений (PISM) от 1 октября, на нее сейчас обратил внимание телеканал RT.

Аналитики указывают, что во время маневров не испытывались новые решения или вооружения. При этом учения показали, что Россия способна одновременно проводить военные операции по двум направлениям.

В этой связи Москва «не будет вынуждена быстро переходить на ядерный уровень», однако «может стремиться к горизонтальной эскалации», пишут эксперты. Россия также доказала, что «обладает достаточным потенциалом для защиты своих интересов в Арктике, что имеет стратегическое значение для НАТО», указывается в материале.

Материалы по теме «Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут» Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию

Отдельное внимание аналитики обратили на «дезинформацию и пропаганду СМИ, которые сопровождали учения». По их мнению, это направление рассматривается Россией как часть информационной войны.

В PISM подчеркнули, что растущие российские боевые возможности должны учитываться НАТО при планировании своей обороны.

Опрошенные RT политологи считают, что Варшава специально использует тему «российской агрессии». Польше это нужно для обоснования больших трат на оборону, в том числе на закупку американского вооружения, отметили они.

Главные российские учения года «Центр-2019» прошли с 16 по 21 сентября. В них участвовали 128 тысяч военных, в том числе из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса похвалил изменения, которые происходят в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru