Украинец случайно застрелил гостившую у него тещу

В украинском селе Хопнев Волынской области лесник настраивал прицел у пневматического оружия и случайно застрелил тещу. Об этом сообщает информационный портал «Волинь 24».

По словам дочери погибшей, ее супруг работает лесником. Мужчина осматривал свое ружье и обнаружил, что у него сбит прицел. Он попробовал выстрелить и нечаянно попал в 78-летнюю тещу, которая приехала погостить к дочери.

Местные жители утверждают, что убийство произошло по неосторожности. Знакомые и родные отозвались об украинце как о порядочном семейном человеке.

«Полицейские говорят, что это убийство, но я так не считаю. Это случайность, которую никто не мог предвидеть», — заявила жена лесника в разговоре с журналистами. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия охотник принял 17-летнего подростка за оленя и подстрелил его. Врачи не смогли помочь юноше, он скончался в больнице.

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