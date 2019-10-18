Крупнейший сайт с детским порно раскрыли с помощью пары кликов

Международные спецслужбы определили местонахождение сервера крупнейшего сайта с детским порно с помощью пары кликов на странице ресурса, сообщает Quartz. Сайт Welcome To Video был доступен только в даркнете через Tor.

По данным издания, администратор ресурса был неосторожен и оставил прямо в коде страницы данные о сервере, на котором хранились видеозаписи. Сотрудники, расследовавшие деятельность преступников, смогли узнать IP-адрес хранилища, нажав правой кнопкой мыши на главной странице Welcome To Video и выбрав пункт «Просмотр кода страницы».

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Адрес был зарегистрирован на имя жителя Южной Кореи, 23-летнего Чон Ву Сона (Jong Woo Son). Он уже отбывает тюремный срок — 18 месяцев по обвинениям, связанным с ведением сайта с детским порно. Правоохранители обнаружили сервер в спальне Сона.

На устройстве содержалось около 250 тысяч видео с участием детей, подвергавшихся сексуальному насилию. Люди, покупавшие доступ к файлам с помощью биткоинов, скачали в общей сложности восемь терабайтов роликов. В результате расследования были спасены 23 несовершеннолетних ребенка.

В марте 2019 года Ирландия экстрадировала в США 33-летнего Эрика Эоина Маркеса (Eric Eoin Marques), обвиняемого в распространении детской порнографии в крупных масштабах. По версии обвинения, он управлял анонимным веб-хостингом Freedom Hosting, позволявшем размещать изображения с сексуальным действиями над несовершеннолетними.

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